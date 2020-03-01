الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات للتحصن ضد كورونا

2020/03/01 | 05:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /صرحت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الطبيبة، آنا بوبوفا، أن جميع الكمامات الطبية التي تباع في الصيدليات هي علاج فعال للفيروس التاجي “كوفيد-19″، في حال استخدامها بشكل صحيح.وقالت بوبوفا: “إذا اتبعت شروط ارتداء الكمامات بشكل صحيح، بينها ارتداء كمامة نظيفة كل ساعتين أو ثلاثة ساعات كحد أقصى… فإنها […]

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