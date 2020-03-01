انتحار كاتبة وممثلة أعمال نتفليكس

2020/03/01 | 06:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتحرت الممثلة والكاتبة اللاتينية كاميلا ماريا كونسبسيون التي شاركت في أعمال “نتفلكس” الشهيرة، Gentefied و Daybreak عن عمر ناهز الـ 28 عاما.واشتركت كاميلا مؤخرا في كتابة سلسلة أفلام الزومبي، وعملت كمساعد للكتاب في المسلسل التلفزيوني الدرامي الكوميدي “Gentefied” والذي تم عرضه للمرة الأولى على Netflix في الـ 21 من فبراير 2020.وقال […]

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