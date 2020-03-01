شيرين تكشف تفاصيل عمليّة فتح بطنها

2020/03/01 | 06:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /للمرّة الأولى، كشفت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن سبب ازدياد وزنها في الأشهر الماضية وتفاصيل العمليّة الجراحيّة الّتي خضعت لها.فصرّحت شيرين عبد الوهاب لبرنامج ” The Insider بالعربي” عن معاناتها من تليّف على الرحم، وأضافت “يتواجد التليّف عند أغلبية النساء إلا أن حجمه كان كبيراً عندي، فاضطررنا إلى إزالته في عملية جراحية […]

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