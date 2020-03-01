2020/03/01 | 06:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت الفنانة كارول سماحة تفاصيل تصوير أغنية “مش هعيش” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جاد شويري، وذلك في فرنسا رغم البرد القارس.ويبدو أن الشرطة الفرنسيّة قد تدخّلت اثناء تصوير كارول سماحة مشهداً وهي تحاول الإنتحار عن الشرفة، فظنّ المارّة أنها تحاول فعلاً إنهاء حياتها.وكشف موقع “الفن” ان الشرطة الفرنسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الفرنسية حقّقت مع كارول سماحة بمحاولة انتحار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الفرنسية حقّقت مع كارول سماحة بمحاولة انتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).