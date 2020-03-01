محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

2020/03/01 | 06:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بظهوره في عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك.حيث ظهر رمضان في الصور التي نشرتها مجلة “جولولي” وهو يلتقط “السيلفي” مع الحضور الذي التف حوله، ما تسبب بحدوث فوضى في قاعة العزاء في مسجد المشير طنطاوي.وكان مبارك قد أجرى جراحة بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ‏وعقب إجرائها […]

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