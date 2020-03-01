محمد منير يرغب بالزواج .. ويصف فتاة احلامه

2020/03/01 | 06:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عبر الفنان محمد منير خلال الحلقة الرابعة من برنامج “سر الكينج”، عن رغبته في الزواج مجدداً وأن يصبح لديه طفل رغم أنه يبلغ من العمر 65 عاما.وقال بصدق: “أنا أتمنى أن أكون متزوجا ولدي أولاد ولكن ربنا عوضني بأولاد أخواتي والأحفاد”.وأضاف: “أنا ما زلت عضلات وأستطيع الزواج وليس لدي مشكلة والتي […]

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