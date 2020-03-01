والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها

2020/03/01 | 06:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، صورة لوالدتها، عبر موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام)، ليتفاجئ الجمهور بجمالها الشديد ولون عيونها الخلاب برغم عمرها الكبير.وأرفقت الإعلامية الخطيب تعليق على صورة والدتها قائلة: “واللي لون عيونه مش عادية”، وهي جزء من أغنية (يتعلموا) للفنان المصري عمرو دياب، وذلك وفق ما قالته (جلولي).وحازت صورة والدتها المحجبة […]

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