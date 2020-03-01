تناول الحليب ومشتقاته قد يقي من الإصابة بسكتة دماغية

2020/03/01 | 06:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف باحثون أن تناول الألبان قد يقلل من احتمال تعرضك لسكتة دماغية مع تقدمك في العمر.وأشارت الدراسة التي شملت أكثر من 400 ألف شخص إلى أن استهلاك الحليب والأجبان والزبادي يمكن أن يقلل من خطر أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعا.مقابل كل كوب إضافي من الحليب، انخفض خطر الإصابة بسكتة دماغية ناجمة […]

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