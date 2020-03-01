فوائد امتلاك حيوان أليف في المنزل

2020/03/01 | 06:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر عالم النفس من جامعة ويستر كارولينا، هارولد هيرزوغ، قائمة تضم 10 فوائد صحية أظهرتها نتائج الدراسات على أصحاب الحيوانات الأليفة.وتضم قائمة هيرزوغ، بحسب “سي إن إن”: “ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة، وعدد أقل من النوبات القلبية، وعدم الشعور بالوحدة، وضغط دم أفضل، ورفاهية نفسية، ومعدلات منخفضة من الاكتئاب ومستويات التوتر، وزيارات […]

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