2020/03/01 | 06:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن أعلى الوظائف أجرا التي لا تتطلب أي خبرة.وقالت المجلة، في تقريرها، إنه من الصعب الحصول على وظيفة تتطلب خبرة مسبقة إذا لم تتمكن من الحصول على وظيفة للحصول على تلك الخبرة التي أنت في أمس الحاجة إليها.لحسن الحظ، يوجد الكثير من الوظائف ذات […]

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