كورونا يغزو السجون الإيرانية

2020/03/01 | 06:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن زوج الإيرانية-البريطانية المسجونة في طهران، نزانين زغاري-راتكليف، أنها تعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، في وقت تعمل إيران جاهدة لاحتواء المرض.وقال ريتشارد راتكليف إن زوجته (41 عاما) اشتكت من أن سلطات السجن ترفض إجراء اختبار للتأكد من إصابتها بـ”كوفيد-19″ أم لا رغم تعرّضها لإنفلونزا “غريبة” وتدهور حالتها.وقالت زغاري-راتكليف لزوجها في […]

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