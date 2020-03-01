الإفراط بتعقيم اليدين يزيد من احتمال التقاط كورونا

2020/03/01 | 06:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتبر الحفاظ على معايير النظافة أحد أهم السبل للتقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث ينصح بغسل اليدين واستخدام المعقمات لوقف انتشار المرض.ولكن الخبراء يحذرون من أن الإفراط في استخدام معقمات اليدين الكحولية قد يزيد من خطر الإصابة بالفيروس القاتل.وحثت الهيئات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية المواطنين على الحفاظ على ممارسات النظافة […]

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