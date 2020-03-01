الاتحاد الأوروبي يخصص 100 مليون يورو لدعم السودان

2020/03/01 | 07:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جوزيف بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن تخصيص الاتحاد حزمة إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي في السودان.وقال بوريل، في تعليق على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عقب لقائه مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في الخرطوم يوم السبت، […]

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