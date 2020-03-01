ماكرون يصطف لجانب أردوغان في إدلب ضد روسيا

2020/03/01 | 07:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر تركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه خلاله ماكرون دعوة إلى روسيا بالوقف الفوري لـ”هجماتها” في إدلب.من جانبه، قال أردوغان إنه ينتظر من فرنسا وأوروبا “اقتراحات وحلولا ملموسة” فيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين الذين يتدفقون إلى تركيا على خلفية القتال في إدلب.وأضاف: […]

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