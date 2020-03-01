الصحة الجزائرية تؤكد خلوها من فيروس كورونا

2020/03/01 | 07:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة الجزائرية، إنها لم تسجل أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).وأكدت الوزارة في بيان لها بأنه لم تكن هناك إلا حالة واحدة مؤكدة لهذا المرض، والمتعلقة بمواطن إيطالي تم ترحيله إلى بلده مساء يوم الجمعة، على متن طائرة خاصة مع مساعدة طبية.كما نوهت الوزارة إلى أنه يجري “تعزيز […]

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