علماء: كورونا أقوى ألف مرة من سارس وأقرب للإيدز

2020/03/01 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذر العلماء من أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن يكون أقوى ألف مرة من عدوى “السارس” لأنه يصيب الجسم بنفس طريقة فيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا.وافترض الخبراء في البداية أن انتشار COVID-19 سيتبع نفس مسار تفشي السارس في 2002/3 ، لأن الفيروسات متطابقة تقريبًا وراثيًا، بحسب ما ذكرته صحيفة […]

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