2020/03/01 | 08:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع وفيات "كورونا" بالصين لـ2870 بعد وفاة 35 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 08:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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