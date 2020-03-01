2020/03/01 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /نشر الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، مقطعا مصورا من داخل الحجر الصحي الخاص بكورونا في الكويت.
وقال “بوشهري” مستعرضا فخامة الغرفة داخل الفندق الـ5 نجوم: “ولا دولة في العالم حطت رعاياها بفندق 5 نجوم..
منظمة الصحة العالمية مصدومة” وكان “بوشهري” دخل الحجر الصحي بعد عودته من إيران، للتأكد من عدم انتقال الفيروس له حيث يوقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : عبدالله بوشهري يستعرض فخامة الحجر الصحي الخاص بـ كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال “بوشهري” مستعرضا فخامة الغرفة داخل الفندق الـ5 نجوم: “ولا دولة في العالم حطت رعاياها بفندق 5 نجوم..
منظمة الصحة العالمية مصدومة” وكان “بوشهري” دخل الحجر الصحي بعد عودته من إيران، للتأكد من عدم انتقال الفيروس له حيث يوقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : عبدالله بوشهري يستعرض فخامة الحجر الصحي الخاص بـ كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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