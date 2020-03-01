فيديو : عبدالله بوشهري يستعرض فخامة الحجر الصحي‬⁩ الخاص بـ كورونا

2020/03/01 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، مقطعا مصورا من داخل الحجر الصحي الخاص بكورونا في الكويت.وقال “بوشهري” مستعرضا فخامة الغرفة داخل الفندق الـ5 نجوم: “ولا دولة في العالم حطت رعاياها بفندق 5 نجوم..منظمة الصحة العالمية مصدومة” وكان “بوشهري” دخل الحجر الصحي بعد عودته من إيران، للتأكد من عدم انتقال الفيروس له حيث يوقع […]

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