ليبيا تعلق دخول الصحفيين الإيطاليين إلى أراضيها بسبب كورونا

2020/03/01 | 08:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية مالك الشريف، في مدينة بنغازي شرقي البلاد، اليوم الأحد 1 مارس/آذار، عن إيقاف استقبال الصحفيين القادمين من إيطاليا، وذلك كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا ببعض المدن الإيطالية.وقال الشريف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي تعلن […]

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