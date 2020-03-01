شاهد : حرق مستوصف بإيران ظناً بوجود مصابين بكورونا فيه

2020/03/01 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أوردت وسائل إعلام إيرانية أن بعض الأشخاص في بلدة توحيد في مدينة بندر عباس على الخليج أشعلوا النار في مستوصف لأنهم اعتقدوا أن مرضى كورونا من مدينة أخرى يرقدون فيه.وذكرت تقارير منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهاجمين على المستوصف كانوا يظنون أنه تم نقل 10 أشخاص من المصابين بكورونا من مدينة قم، […]

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