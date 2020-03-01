فوز الفيلم الإيراني “لا يوجد شر” بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي

2020/03/01 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق فاز فيلم “لا يوجد شر” للمخرج الإيراني محمد رسولوف عن عقوبة الإعدام بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي.والفيلم هو العمل السادس للمخرج رسولوف، الذي أنتجه سراً بسبب منعه من إخراج الأفلام منذ عام 2017.وتسلّمت باران إبنة رسولوف، والتي شاركت كممثّلة في الفيلم، الجائزة عن والدها الممنوع من […]

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