اعتقال خمسة اشخاص بينهم امرأة سورية في البصرة

2020/03/01 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت القوات الامنية في البصرة على خمسة اشخاص بينهم أمرأة سورية الجنسية، مخالفه لقانون الاقامة بحوزتها مشروبات كحولية.وقال بيان لقوات الصدمة، تلقته، العهد نيوز، انه “تم تشكيل فريق عمل من (قوة الصدمة) مع قيادة عمليات وقسم شرطة البلدة الأولى وقسم مكافحة الإجرام وقسم المخدرات ومفارز من الكلاب البوليسية الـ(K9) وجهاز مخابرات […]

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