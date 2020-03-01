رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي : الانتهاء من الربط الكهربائي مع العراق خلال 2020

2020/03/01 | 08:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم،الاحد، وجود توجه كبير لمشروع لربط العراق مع منظومة الربط الخليجي كهربائياً في ظل تعاون كبير بين دول المجلس والعراق في مجالات عديدة، متوقعا الانتهاء من الربط الكهربائي مع العراق خلال 2020.

وقال الابراهيم في حديث لصحيفة "الرياض" السعودية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان اللجنة الوزارية التي اجتمعت مع العراق أوصت بالربط الكهربائي مع العراق وخولت الهيئة متابعة الموضوع، مشيراً إلى توقيع اتفاقية إطارية تضع النقاط الأساسية لمناقشة المشروع والحصول على الصيغة النهائية، في الوقت الذي تعمل الهيئة الحصول على توصية من لجنة التخطيط وموافقة لجنة التعاون الكهربائي والمائي لإنشاء المشروع.

وتوقع الابراهيم، الانتهاء من الربط الكهربائي مع العراق خلال 2020 بعد الحصول الموافقة من مجلس التعاون، معرباً عن أمله في تنفيذ المشروع خلال العام الجاري، مبيناً أن العراق يطالب بنحو 500 ميغا واط وهذه الطاقة متوفرة في دول مجلس التعاون .

واشار إلى أن الخط الكهربائي مع العراق المزمع تنفيذه تبلغ طاقة 400 كيلو فولت، مما يفتح المجال مستقبلاً لاستقبال 2000 ميغا واط، مما يعني إمكانية زيادة ضخ الطاقة إلى العراق، مقدراً حجم استثمار الخط مع العراق بنحو 200 مليون دولار يشمل الخط الواصل إلى العراق وكذلك توسعة محطة الربط الكهربائي في الكويت، بالإضافة إلى تركيب بعض المعدات وأجهزة الحماية على الخط.

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