2020/03/01 | 08:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق رفض الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، تقديم أية أعذار بعد هزيمة “الريدز” القاسية أمام واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ.ومع ذلك يقر كلوب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية بأن أفضل فريق قد فاز في مباراة اليوم، مضيفا أنه يتعين علي فريقه أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب يعلق على خسارة ليفربول أمام واتفورد بثلاثية نظيفة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب يعلق على خسارة ليفربول أمام واتفورد بثلاثية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).