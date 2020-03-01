التخطيط : التعداد السكاني أولويات العام الحالي

2020/03/01 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، أن اهم اولويات عمل الوزارة هو تنفيذ التعداد السكاني للعام الحالي.

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