استثمار بغداد: تنفيذ مدينة جامعية متكاملة في مطار المثنى

2020/03/01 | 08:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفـصـحـت هـيـئـة اسـتـثـمـار بــغــداد عـن تـنـفـيـذ مـديـنـة جـامـعـيـة مـتـكـامـلـة وفـق احــدث الـطـرز الـعـالمـيـة مـبـيـنـة ان مـكـان تشييد المدينة سيكون في مطار المثنى بالعاصمة.وافاد رئيس الهيئة، شاكر الـزامـلـي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، بـأن “الاستثمار بقطاع التعليم، يعد ركيزة مهمة للتطور فـي اي بلد بـهـدف ترصينه كون مخرجاته من […]

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