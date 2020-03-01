اصابات جديدة بكورونا في الصين وأول وفاة في أستراليا وتايلندا وأمريكا

2020/03/01 | 08:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في الصين، أنها سجلت 573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، وكشفت عدة دول تسجيلها إصابات مؤكدة بالفيروس، بينما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيلتقي مجموعات الأدوية لبحث تطوير لقاح.وسجلت الولايات المتحدة أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ولاية واشنطن.كما سجلت الصين […]

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