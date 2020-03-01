وفاة عقيد بالشرطة متأثراً بجراحه بعد هجوم مسلح استهدفه في ديالى

2020/03/01 | 08:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاحد (01 آذار 2020)، بوفاة عقيد في الشرطة متأثراً بجروح أصيب بها،...





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