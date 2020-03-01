2020/03/01 | 08:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نداء من وزارة الصحة والبيئة إلى كافة أبناء الشعب العراقي تدعو الوزارة كافة أبناءالشعب العراقي الى الإلتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة والبيئة توجه نداء الىكافة أبناء الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة والبيئة توجه نداء الىكافة أبناء الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).