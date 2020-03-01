مسؤول أمريكي سابق يتحدث عن حرب جديدة في أفغانستان

2020/03/01 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المبعوث الأمريكي السابق لدى التحالف الدولي لمحاربة “داعش” الإرهابي بريت ماكغورك، أن الاتفاق الموقع بين واشنطن وحركة “طالبان”، لن يحل السلام في أفغانستان، بل سيؤدي إلى حرب جديدة هناك.وعبر ماكغورك عن شكوكه في سلسلة تغريدات نشرها على “تويتر” ، أن الاتفاق سيفضي إلى نتيجة بطريقة أو بأخرى.يجب ألا يموت الأمريكيون في أفغانستان..[…]

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