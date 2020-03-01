نائب عن الفتح: سهل نينوى مؤمن بشكل كامل من قبل القوات الأمنية

2020/03/01 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكد النائب عن المكون الشبكي ضمن تحالف الفتح قصي الشبكي، الاحد، ان القوات الأمنية تسيطر على الوضع الأمني في سهل نينوى، لافتا الى ان الإرهاب يتواجد في غرب وجنوب غرب نينوى وليس في سهلها.وقال الشبكي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “تواجد فلول وبعض جيوب داعش وتحركاتهم والتي يتم […]

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