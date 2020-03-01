وزارة الصحة العراقية توجه نداء الى الشعب

2020/03/01 | 09:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة العراقية اليوم الاحد نداء الى الشعب العراقي، فيما دعت الجميع الى تطبيق اجراءات الحماية لمنع انتشار فايروس كورونا....

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