مخرج ”باب الحارة“ يكشف عن ”مفاجآت“ بالجزء القادم وحقيقة مشاركة دريد لحام

2020/03/01 | 09:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- متابعات: قال مخرج السلسلة الشامية الشهيرة ”باب الحارة”، محمد زهير رجب، إن الجزء الحادي عشر سيتضمن ”مفاجآت عديدة“، أهمها عودة بعض النجوم السابقين، الذين تواجدوا في الأجزاء التسعة الأولى، […]

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