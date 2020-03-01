التخطيط: التعداد السكاني أهم أولويات 2020

2020/03/01 | 09:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة التخطيط، الاحد، أن اهم اولويات عمل الوزارة هو تنفيذ التعداد السكاني للعام الحالي.

وقال وزير التخطيط نوري الدليمي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "تنفيذ التعداد يعد اولوية اولى من اولويات وزارة التخطيط لهذا العام" لما له من اهمية كبيرة على مختلف الاصعدة.

وأضاف البيان أن التعداد السكاني "سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الواقع التنموي وبالتالي سيساعد على وضع الخطط الاقتصادية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للسكان".

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