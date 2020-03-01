مسرحية ”أنياب“ الكردية توصل صوت المرأة الإيزيدية إلى العالم

2020/03/01 | 09:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- متابعات: قدمت فرقة ”هوار“ للمسرح في كركوك عرضها المسرحي المونودرامي (أنياب)، خلال فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورته الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وجاءت مشاركة هذه المسرحية المونودرامية […]

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