السوداني: منح الثقة مرهون بإجراء تعديلات على الكابينة الوزارية

2020/03/01 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء محمد شياع السوداني، وجود مطالبات من بعض الكتل السياسية بإجراء تعديلات على الكابينة الوزارية المقدمة من قبل علاوي، لافتاً الى أن عقد جلسة منح الثقة مرهون باجراء التعديلات.

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