أستراليا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/01 | 09:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الاسترالية، اليوم الأحد، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية، اندرو روبرتسون، في مؤتمر صحفي "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا".

وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.

وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في استراليا 25 شخصا وفقا لأحدث بيان حكومي.

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