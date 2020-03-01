تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في تايلاند

2020/03/01 | 09:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات المحلية التايلندية، اليوم الأحد، عن أول حالة وفاة لمواطن مصاب بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السلطات التايلندية، قولها إن أول حالة وفاة حصلت في البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد، لرجل أصيب بالفيروس.

وكانت السلطات التايلاندية قد أعلنت يوم أمس السبت وصول عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 42 حالة.

ويواصل فيروس كورونا التفشي، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 30 دولة، وتسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق فيروس كورونا الجديد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

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