2020/03/01 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد برلمان كوردستان، اليوم الأحد الجلسة الاولى لدورته الربيعية للعام الثاني من الدورة الانتخابية الخامسة.وأعلنت الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان، ان الجلسة الاولى ستتضمن، "القراءة الثانية لمقترحات (مواجهة تهريب النفط ومستخرجاتها في إقليم كودستان – العراق) حسب أحكام المواد (87، و88 ، و89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان- العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهريب النفط بمناقشات اولى جلسات الربيع لبرلمان كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهريب النفط بمناقشات اولى جلسات الربيع لبرلمان كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).