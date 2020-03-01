وفاة رضيع أثناء حضوره مباراة في الدوري السعودي

2020/03/01 | 09:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن مباراة الفتح والوحدة في الدوري السعودي شهدت حادثة مؤسفة، بوفاة رضيع أثناء حضوره المباراة مع والدته.وأوضحت: “الطفل غيث علي الفرحان، فارق الحياة خلال حضوره […]

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