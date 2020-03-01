استشهاد ضابط في قوة حماية المنشاءات بهجوم ارهابي شمال شرق ديالى

2020/03/01 | 09:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن “ضابطا برتبة عقيد في قوة حماية المنشاءات استشهد متاثرا بجروح بالغة اصيب بها في هجوم استهدفه قرب منزله في اطراف منطقة الهارونية قرب قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) في […]

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