إيران تقترح عقد قمة ثلاثية لحل أزمة إدلب وتحذر تركيا

2020/03/01 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح الرئيس الايراني حسن روحاني على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة ثلاثية ايرانية روسية تركية لحلِ ازمة ادلب السورية.وفي اتصال آخر اقترح روحاني على نظيره التركي رجب طيب اردوغان عقد اجتماع ثلاثي ايراني تركي سوري للغاية نفسها.واعلن المركز الاستشاري الايراني في سوريا ضرورة تصرف القوات التركية بعقلانية لما فيه مصلحة الشعبين السوري […]

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