نائب: علاوي جعل المفاوضات والحوارات محصورة في شخصه

2020/03/01 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قال النائب ايسر الجابري إن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي جعل المفاوضات والحوارات محصورة في شخصه.وقال الجابري، في حديث لفضائية “العهد”، إن “علاوي جعل المفاوضات والحوارات محصورة في شخصه”، مشيراً الى أن “الحوارات الأخيرة بين علاوي والقوى السنية والكردية لا احد يعرف ما الذي دار فيها وحجم التنازلات التي حدثت”.[…]

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