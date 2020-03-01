إغلاق الجسر المعلق و’’السنك’’ ومداخل المنطقة الخضراء من جهة ’’العلاوي’’ بالتزامن مع دعوات للتظاهر أمامها

2020/03/01 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد (01 آذار، 2020) بأن القوات الأمنية أغلقت جسر المعلق والسنك، ومداخل الخضراء من جهة منطقة العلاوي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أقدمت على غلق جسري المعلق والسنك، وأغلقت مدخل الخضراء، من جهة منطقة العلاوي".

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر، أطلقها ناشطون، امام المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، والتي تحتوي معظم المقار الحكومية، رفضا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وانطلقت العشرات من المركبات الكبيرة والصغيرة، مساء أمس السبت (29 شباط 2020)، من ذي قار نحو العاصمة بغداد للمشاركة بالتظاهرات التي دعا لها الناشط علاء الركابي، وطلب ان يكون التجمع فيها امام ابواب المنطقة الخضراء بجانب الكرخ.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من المركبات الصغيرة والكبيرة انطلقت من مناطق مختلفة من محافظة ذي قار، واتجهت صوب العاصمة بغداد، استجابة لدعوة التظاهر امام المنطقة الخضراء".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاحد (01 آذار 2020)، بوفاة عقيد في الشرطة متأثراً بجروح أصيب بها، بعد هجوم مسلح استهدفه شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ضابطاً برتبة عقيد في حماية المنشآت الت

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، السبت، باصابة ضابط بجروح بهجوم شنه مجهولون شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين استهدفوا عقيدا بالشرطة قرب منزله في اطراف منطقة الهارونية شمال شرق بعقوبة"

بغداد اليوم- بغداد

أمر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، السبت (29 شباط 2020)، بتشكيل لجنة لمعالجة الوضع القانوني وترقية المنتسبين الذين لا يحملون الشهادة الابتدائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري امر مدير التفتيش

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