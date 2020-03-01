خبر سار للمتقاعدين في العراق.. تعرف على تفاصيله

2020/03/01 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ باشرت هيأة التقاعد وبالتعاون مع شركة التأمين الوطنية بمنح المتقاعدين تأمينا صحيا من خلال استخدام الهوية التقاعدية.ويشمل التأمين العمليات الجراحية والعلاجات داخل المستشفيات الأهلية التي يجريها المتقاعد لغاية 2,000,000 (مليوني) دينار عراقي للمتقاعد الواحد سنوياً بالاضافة الى الخصومات المالية التي تصل الى 40% له ولافراد عائلته (الزوج – الزوجة والاولاد جميعاً) عن طريق بطاقة مزايا ومن خلال استخدام الهوية التقاعدية في المستشفيات الاهلية والمراكز الطبية الأهلية و المستشفيات الحكومية الجناح الخاص مقابل مبلغ قدره (1500) الف وخمسمائة دينار فقط شهرياً للمتقاعد وأفراد عائلته (الزوج – الزوجة والاولاد)مهما بلغ عدد الزوجات والأولاد.للمعلومات اكثر الدخول على الموقع الإلكتروني mazayacard.org للإطلاع على وثيقة التأمين ولاختيار المستشفيات والمراكز الطبية التي ترغب بزيارتها.

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