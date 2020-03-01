بالصورة.. متظاهرو الناصرية يصلون إلى منطقة ’’العلاوي’’ القريبة من الخضراء

2020/03/01 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصل المئات من متظاهري محافظة ذي قار، اليوم الاحد (01 اذار 2020)، إلى منطقة العلاوي وسط بغداد، للتظاهر امام مقر مكتب رئيس الوزراء الحالي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المئات من متظاهري الناصرية وصلوا إلى العلاوي، للتعبير عن رفضهم للاساليب المتبعة باختيار الحكومة الجديدة، واستجابة لدعوة الناشط من محافظة ذي قار علاء الركابي.

واضاف، أن المتظاهرين رفعوا شعارت ضد تسمية علاوي بمنصب رئاسة الحكومة، وطالبوا تشكيل حكومة جديدة ومستقلة، تعمل على اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي خلا مدة لا تتجاوز السنة.

وانطلقت العشرات من المركبات الكبيرة والصغيرة، مساء السبت (29 شباط 2020)، من ذي قار نحو العاصمة بغداد للمشاركة بالتظاهرات التي دعا لها الناشط علاء الركابي، وطلب ان يكون التجمع فيها امام ابواب المنطقة الخضراء بجانب الكرخ.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من المركبات الصغيرة والكبيرة انطلقت من مناطق مختلفة من محافظة ذي قار، واتجهت صوب العاصمة بغداد، استجابة لدعوة التظاهر امام المنطقة الخضراء.

وكان الناشط في تظاهرات الناصرية، علاء الركابي الاسبوع الماضي، إلى تظاهرة مليونية امام بوابة المنطقة الخضراء من جانب الكرخ ببغداد تنطلق من الناصرية وبقية المحافظة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة باشراف اممي، بعد تمرير قانون الانتخابات والمصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية.

في الاثناء..



اعلن متظاهرون في البصرة عن استجابتهم لدعوة الركابي للتظاهر امام المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال متظاهرون ل (بغداد اليوم ) ان دعوات التظاهر امام المنطقة الخضراء هي دعوات سليمة من اجل كسر ارادة الأحزاب التي تلتف على الثورة.

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