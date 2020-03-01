التقاعد تمنح المتقاعدين تأميناً صحياً وخصومات مالية لعوائلهم

2020/03/01 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الأحد (1 اذار 2020)، منح المتقاعدين تأميناً صحياً وخصومات مالية لعوائلهم بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "باشرت وبالتعاون مع شركة التأمين الوطنية بمنح المتقاعدين تأمين صحي من خلال استخدام الهوية التقاعدية يشمل العمليات الجراحية والعلاجات داخل المستشفيات الأهلية التي يجريها المتقاعد لغاية 2,000,000 (مليوني) دينار عراقي للمتقاعد الواحد سنوياً بالاضافة الى الخصومات المالية التي تصل الى 40% له ولافراد عائلته (الزوج – الزوجة والاولاد جميعاً) عن طريق بطاقة مزايا ومن خلال استخدام الهوية التقاعدية في المستشفيات الاهلية والمراكز الطبية الأهلية والمستشفيات الحكومية الجناح الخاص مقابل مبلغ قدره (1500) الف وخمسمائة دينار فقط شهرياً للمتقاعد وأفراد عائلته (الزوج – الزوجة والاولاد) مهما بلغ عدد الزوجات والأولاد".

وأضافت، أن ذلك يأتي "استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2015 الفقرة السادسة منه التي ألزمت الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية كافة ضرورة توفير التأمين الصحي لكافة منتسبيها ومن اجل تقديم الخدمات الطبية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع التي افنت عمرها في خدمة العراق والعراقيين".

ونبهت الهيأة إلى أنه يمكن "الدخول على الموقع الإلكتروني mazayacard.org للإطلاع على وثيقة التأمين ولاختيار المستشفيات والمراكز الطبية التي ترغب بزيارتها"، فيما حددت الرقم (07827772777) للاستفسار عن أية معلومات.

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