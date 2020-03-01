النجف تمنح الموظفين العائدين من إيران إجازة لمدة أسبوعين خوفاً من حملهم كورونا

2020/03/01 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، الأحد (1 آذار 2020) عدة توصيات، من بينها منح الموظفين العائدين م...





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