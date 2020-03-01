عضو بالنصر: تنازل علاوي للسنة والكرد خيانة للشارع

2020/03/01 | 09:57 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

عد عضو ائتلاف النصر أحمد الحمداني، الأحد، أن تنازل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للكتل السياسية ...

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