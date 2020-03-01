صحة واسط: المحافظة خالية من كورونا

2020/03/01 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية صحة واسط، اليوم الأحد، خلو المحافظة من فايروس كورونا.وقال مدير عام صحة واسط جبار الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن”المحافظة خالية حتى الآن من أي إصابة بفايروس كورونا المستجد”، مبيناً أن”الأخبار المنشورة بشأن تسجيل حالات في المحافظة هي غير دقيقة ومن مصادر مجهولة”.ونوه الى أن

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